Serie D, Brindisi-Manfredonia 5-0

Pesante successo del Brindisi sul Manfredonia che lascia alle spalle la penalizzazione e ferma il momento positivo degli ospiti, cinque a zero il punteggio finale in formazione brindisina. Dopo una prima parte di gara equilibrata la gara si sblocca al 25′ grazie ad un calcio di rigore realizzato da Rajkovic per un fallo di mano fortemente contestato dai sipontini che porta anche all’espulsione di Porzio per una spinta a gioco fermo. Il nervosismo la fa da padrona ed il Manfredonia resta in nove per il secondo giallo a Giampà. A chiudere virtualmente è la rete di Manole prima dell’intervallo. Nella ripresa il Brindisi gestisce senza difficoltà e chiude i conti con due reti di pregevoli fatture con Cirio e Dellino poi la doppietta di Rajkovic rende ancora più rotondo il risultato finale.

Davide Cucinelli