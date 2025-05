Crisi acqua in Puglia, Coldiretti: “A rischio campagne e 1 miliardo di danni”

Emiliano: “Collaborazione con il Molise possibile e utile”. Romito (Lega): “Il Pd molisano ostacola la Puglia sull’acqua”

La Puglia è in piena emergenza idrica. A lanciare l’allarme è Coldiretti Puglia, che a margine del tavolo di crisi convocato dall’assessore regionale all’agricoltura, Donato Pentassuglia, ha denunciato una situazione ormai critica, soprattutto nel Tarantino e nella Capitanata, dove in appena due settimane si sono persi circa 800mila metri cubi d’acqua su un totale già ridotto di 113 milioni. Il deficit idrico, rispetto all’anno già difficile del 2024, è oggi di 72 milioni di metri cubi.

“L’avvio immediato della stagione irrigua 2025 non è più rimandabile – si legge nella nota di Coldiretti -. L’agricoltura ha bisogno di acqua ora, ogni ritardo rischia di aggravare una crisi già gravissima”. Secondo il presidente Alfonso Cavallo, “la siccità pesa come un macigno sulle prossime campagne, mettendo a rischio investimenti e con la prospettiva di superare i danni da oltre 1 miliardo di euro registrati nel 2024”. Coldiretti ha chiesto anche l’avvio di un piano invasi strutturale per garantire disponibilità idrica nel lungo termine.

Intanto, durante il Giubileo per la sostenibilità tenutosi a Bari, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha aperto alla possibilità di utilizzare parte dell’acqua del Molise, avanzando l’idea di opere infrastrutturali congiunte: “Il Molise non utilizza tutta l’acqua disponibile. Occorrono lavori per trattenere le risorse che oggi finiscono in mare. Quello che avanza può essere destinato alla Puglia: c’è una convergenza di interessi tra le due regioni”. Emiliano ha ringraziato il presidente molisano Francesco Roberti per la disponibilità, spiegando che i finanziamenti necessari sono già stati assicurati dal commissario per l’emergenza idrica.

Ma sul tema si accende lo scontro politico. Il consigliere regionale della Lega Fabio Romito, presidente della Commissione consiliare sulla gestione delle risorse idriche, ha attaccato il Partito Democratico molisano per la mozione presentata da Micaela Fanelli e Alessandra Salvatore, in cui si chiede di bloccare ogni accordo interregionale per la cessione dell’acqua dall’invaso del Liscione.

“Ancora una volta il Pd cerca di affossare il Sud. La Puglia non vuole sottrarre nulla al Molise. È ora che il Pd pugliese prenda le distanze dai loro colleghi molisani”, ha dichiarato Romito annunciando una conferenza stampa in Consiglio regionale per chiarire la posizione della Lega e rilanciare l’urgenza di collaborazioni interregionali concrete.

