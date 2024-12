Ugento, Oliva: “Peccato non essere riusciti a pareggiarla”

“Abbiamo subito gol su una disattenzione nostra, anche se il Matera aveva fatto di più. Però, negli ultimi 20-25 minuti potevamo anche pareggiarla. Magari i nostri avversari erano stanchi e noi siamo stati bravi a tenerla viva fino alla fine. Peccato di non essere riusciti a trovare il pareggio”. Ha parlato così, ai microfoni di Antenna Sud, il tecnico dei giallorossi Mimmo Oliva.

Sulla partita: “Le prestazioni fanno piacere ma dobbiamo cominciare a fare punti anche in trasferta. Dobbiamo migliorarci. Oggi, però, non posso dire nulla alla mia squadra perché ha davvero dato tutto sotto tutti i punti di vista. Poi, quando giochi contro queste squadre che hanno giocatori esperti, ogni distrazione la paghi a caro prezzo”.

Sulla lotta salvezza: “Credo che tutto si deciderà all’ultima giornata. Così come in alto, anche in zona play out siamo tutte lì. Noi, però, dobbiamo cercare di portare a casa qualche punto in più perché le partite cominciano a diminuire”.

