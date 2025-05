Futsal A2/M Élite, New Taranto: rimonta spettacolare e vittoria a Melilli

Colpo playoff dei rossoblu: da 0-3 a 5-4 e si aggiudica il primo round

La New Taranto compie una vera e propria impresa sul parquet del PalaVillasmundo, vincendo per 5-4 contro il Melilli nella gara d’andata dei quarti di finale playoff promozione. La formazione di mister Tomassini, sotto di tre reti nei primi minuti, riesce a ribaltare la partita con carattere e qualità, portandosi a casa un prezioso successo in vista del ritorno.

L’avvio è tutto di marca siciliana: al 3’15 Bocci apre le marcature con un destro all’incrocio, seguito dalla doppietta personale al 5’10 dopo un’azione corale con Ique. All’8’ arriva anche il 3-0, firmato da Rizzo su assist di Corallo, dopo che Lupinella aveva evitato il gol in precedenza con un grande intervento.

I rossoblù faticano a reagire, ma crescono alla distanza: al 12’ colpiscono prima il palo con Grandinetti e poi la traversa con Bottiglione. Al 13’ è proprio Grandinetti a riaprire la gara con un sinistro imprendibile. Nel finale di tempo Di Pietro e Bottiglione sfiorano il gol, ma si va al riposo sul 3-1.

Nella ripresa la New Taranto alza il ritmo e al 3’ Boutabouzi dribbla Dovara per il 3-2. Un minuto dopo arriva il pareggio: contropiede fulmineo e rete di Di Pietro su assist dello stesso Boutabouzi. Al 6’ Giannace manca di poco il 4-3, mentre Bottiglione colpisce un altro palo al 7’.

A sorpresa, l’8’ vede il nuovo vantaggio dei padroni di casa con Failla, abile a sfruttare un’incertezza difensiva per il 4-3. Ma la squadra tarantina non demorde e continua ad attaccare: al 14’ Giannace pareggia con un potente sinistro, e al 16’30 firma anche il sorpasso con una precisa triangolazione con Lopes.

Gli ionici gestiscono il vantaggio nei minuti finali e chiudono con una vittoria importantissima in trasferta. Il ritorno è in programma sabato 18 maggio alle ore 16 al PalaMazzola, dove la New Taranto proverà a conquistare l’accesso alla semifinale davanti al proprio pubblico.

