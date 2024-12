Barletta-UC Bisceglie 5-0, le voci del dopogara

BARLETTA – Il Barletta comincia il girone di ritorno come l’aveva finito, diciassettesima vittoria in venti giornate grazie al 5-0 sull’UC Bisceglie. Primo tempo con un approccio devastante dei biancorossi: Turitto, Lavopa, Bernaola e il cucchiaio di Strambelli su rigore mettono già in ghiaccio la partita, di Giambuzzi il sigillo nella ripresa.

«Abbiamo cominciato col piede giusto come abbiamo fatto anche in altre partite – commenta soddisfatto De Candia – averla sbloccata subito ci ha messo sicuramente in condizione di giocare con più serenità e trovare ripetutamente il gol. Possiamo festeggiare tante note positive, da Turitto e Bernaola in gol all’assist di Belladonna, ma anche e soprattutto la rete di Giambuzzi perché ci restituisce un giocatore che può fare la differenza. Guardiamo a Polimnia e Molfetta per chiudere bene il 2024, non guardiamo al record per non distrarci dal cammino giorno per giorno».

Laconico Angelo Monopoli. Il tecnico dell’UC Bisceglie riconosce i meriti del collega biancorosso: «È una grande squadra, non possiamo nasconderci dietro le dimensioni del campo rispetto al Di Liddo perché i valori tecnici sono emersi in maniera chiara. Sapevamo di che tipo di partita avremmo potuto giocare, siamo stati puniti subito e abbiamo pagato tutto in breve tempo, ma questo risultato non sposta il buon campionato che stiamo facendo. Domenica testa al derby, è una partita sempre speciale».

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author