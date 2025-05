Bari, non vuole consumare droga: accoltellamento al San Paolo

BARI – Una lite per futili motivi e poi l’accoltellamento. Con ferite al basso ventre, alla spalla e all’avambraccio e qualche escoriazione in volto, un 38enne si è presentato ieri sera al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Bari spiegando di essere stato colpito da un’arma bianca.

Immediata la segnalazione da parte dei sanitari del presidio ospedaliero ai carabinieri che hanno subito attivato le ricerche. Secondo una prima ricostruzione, il 38enne era appena entrato in auto di un suo conoscente – in zona piazza Europa – quando quest’ultimo gli avrebbe chiesto di consumare insieme della droga. Al diniego, lo avrebbe accoltellato. Il 38enne avrebbe così fatto nome e cognome dal suo aggressore ai militari che lo avrebbero interrogato. Si tratterebbe di un 23enne.

L’accoltellato è al momento ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita (ne avrà per una ventina di giorni) mentre l’assalitore sarebbe stato già individuato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile.

