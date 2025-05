L’IFFHS ha deciso: il miglior calciatore di sempre non è né Pelé né Maradona

Lionel Messi è stato nominato miglior calciatore della storia secondo la classifica stilata dall’IFFHS, la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio con sede a Losanna, ente riconosciuto dalla FIFA. Il fuoriclasse argentino ha preceduto leggende come Pelé e Diego Armando Maradona, conquistando il primo posto assoluto in una graduatoria che, come previsto, ha generato forti reazioni nel mondo del calcio.

I criteri utilizzati per la compilazione della classifica includono prestazioni individuali, titoli vinti con club e nazionali, impatto globale e eredità sportiva. Su questi parametri, Messi ha primeggiato grazie a una carriera costellata da 46 trofei ufficiali, tra cui la Coppa del Mondo 2022, 8 Palloni d’Oro e innumerevoli record ottenuti con Barcellona, Paris Saint-Germain e Inter Miami.

Alle sue spalle figura Pelé, che detiene il primato delle tre Coppe del Mondo conquistate, seguito da Maradona, vincitore del Mondiale 1986 e simbolo eterno del calcio argentino. Al quarto posto si è piazzato Cristiano Ronaldo, autore di 935 gol in carriera, primato assoluto, ma penalizzato dal mancato trionfo iridato con il Portogallo, che non è mai andato oltre il terzo posto raggiunto nel 1966.

Il ranking prosegue con nomi illustri come Johan Cruijff, Ronaldo Nazário, Zinedine Zidane, Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stefano e Ronaldinho, completando una top 10 priva di calciatori italiani.

La decisione ha immediatamente acceso il dibattito tra appassionati e addetti ai lavori. I tifosi si sono divisi tra i nostalgici di Maradona, i sostenitori di Pelé e i fan di Ronaldo. Tuttavia, secondo l’IFFHS, l’insieme dei risultati ottenuti e il peso globale della carriera pongono Lionel Messi in vetta alla storia del calcio.

Questa la top 10 completa:

Lionel Messi Pelé Diego Armando Maradona Cristiano Ronaldo Johan Cruijff Ronaldo Nazário Zinedine Zidane Franz Beckenbauer Alfredo Di Stefano Ronaldinho

