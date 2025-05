Giunta Anm, Giuseppe De Nozza il più votato del distretto

BRINDISI – È stato il più suffragato, con 111 preferenze a fronte di 197 votati su 265 aventi diritto. Il sostituto procuratore di Brindisi Giuseppe De Nozza, già presidente della sottosezione brindisina dell’Anm, è risultato il più votato dai colleghi nelle elezioni per il rinnovo del Ges, la giunta esecutiva nazionale dell’associazione nazionale magistrati del distretto di Lecce, Brindisi e Taranto. Lo scrutinio si è svolto al termine delle votazioni che, da domenica a martedì, si sono svolte attraverso la piattaforma Eligo. Se l’alta affluenza alle urne restituisce un segnale di compattezza all’interno dell’Anm salentina, il risultato ottenuto da De Nozza conferma la bontà del lavoro svolto durante la presidenza della sottosezione messapica.

Il magistrato andrà a comporre la nuova giunta in carica per i prossimi quattro anni con Carlo Errico (giudice della Corte d’Appello di Lecce), forte di 94 preferenze, Barbara Nestore (giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi), con 88 preferenze, Laura Orlando, 83 preferenze (giudice del Tribunale di Taranto), Antonio Barbetta (giudice civile del Tribunale di Lecce), per 53 preferenze, Eleonora Guido (giudice civile del Tribunale di Lecce), con 49 preferenze e Maria Leone (giudice della sezione Lavoro del Tribunale di Taranto), che ha ottenuto 44 preferenze.

Alla nuova giunta il compito di eleggere a breve il nuovo direttivo guidato dall’attuale presidente Vincenzo Scardia, presidente del Tribunale di Brindisi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author