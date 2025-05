Barletta, Romano rivela: “Da Silva è uno dei nostri obiettivi”

Il Barletta si candida a protagonista della prossima stagione di Serie D. Il presidente Arturo Romano, nel corso della trasmissione ‘1503-Disfida in campo’, ha rivelato che scioglierà la riserva nei prossimi giorni in merito al prossimo allenatore del club: “Nei prossimi giorni incontreremo un tecnico importante, abbiamo quasi le idee chiare per il prossimo allenatore. Ci siamo confrontati con il gruppo Barletta, facendo anche dei nomi. Dobbiamo essere concreti e rischiamo di lasciare che giocatori importanti si accasino ad altri club. Preferiamo chiudere alcune partite che reputiamo fondamentali, come i due attaccanti, il mister, la conferma di alcuni ruoli dell’area tecnica e poi costruire una squadra che segua una logica”.

Romano: “Organizzeremo un organigramma più dettagliato”

Dopo la vittoria del campionato di Eccellenza, dunque, si prospetta un altro campionato di primo piano per il Barletta, nonostante la caratura della Serie D: “Lo scorso anno è stato di transizione, ci sono state delle pecche ma abbiamo raggiunto l’obiettivo. Ora abbiamo tempo e modo di organizzare l’organigramma in modo più dettagliato, faremo una conferenza stampa in virtù delle trattative in atto. Va migliorato tanto a livello organizzativo e societario, abbiamo avuto problematiche che non condivido. Ci sono aspetti da migliorare e lo faremo sicuramente. Dobbiamo crescere tutti insieme, certi livelli si raggiungono solo remando tutti verso la stessa direzione. Sarà un campionato difficile, la Virtus Francavilla farà una squadra forte, il Fasano costruirà una grande compagine. Ci saranno anche i club campani ma pensiamo a noi. Sarà un anno di consolidamento, costruiremo le fondamenta”.

Romano: “Da Silva? Probabilità del 50%”

Il prossimo passo, oltre alla scelta del tecnico, sarà quello di costruire l’organico per la prossima stagione. In merito ai possibili obiettivi, Romano si è espresso su Da Silva, Loiodice, Malcore e le probabili conferme: “Da Silva ci piace tantissimo, è inutile nasconderlo. Dipende anche dalla volontà del giocatore e dalla compatibilità economica. Sicuramente ci interessa ed è una delle nostre prime scelte. Abbiamo avuto una call con il giocatore, conosco il suo procuratore. Se ci dovesse essere la possibilità lo prenderemo ma ci sono tanti attaccanti forti che possono fare bene al Barletta. Da Silva ha come alternativa l’estero ma è un ragazzo intelligente e credo che valuti tanto il Barletta. La percentuale per il suo arrivo è del 50%. Loiodice è un giocatore forte ma dobbiamo avere equilibri economici e guardare al modulo. È un giocatore importante e valuteremo dopo la scelta del mister se potrebbe essere funzionale. La questione della Kings League? Un giocatore che si assenta spesso può rappresentare un disequilibrio per la squadra. Loiodice è un calciatore fortissimo che tutte le squadre vorrebbero. Malcore? È un giocatore molto forte, ha un contratto con il Casarano a prezzi elevati e credo che sia impossibile tecnicamente. Le conferme? Mi aspettavo di più da alcuni ma tutto sommato hanno fatto un grande lavoro, raggiungendo l’obiettivo principale. Le scelte saranno determinate dal mister, vogliamo fare bene e chi rimarrà dovrà essere funzionale al gioco. Valuteremo i contratti dopo aver discusso con il tecnico. Siamo orientati sulla scelta di un portiere under”.

La separazione con de Candia e il settore giovanile

In merito alla separazione con De Candia, il presidente del Barletta ha commentato: “Devo ringraziare il mister per tutto il lavoro fatto. È una persona speciale, onesta ed equilibrata. La Serie D a Barletta è complessa e iniziare con un minimo di dubbio, anche reciproco, non avrebbe avuto senso. Per questo abbiamo preferito interrompere il rapporto”.

In conclusione, Romano ha annunciato novità in merito al settore giovanile: “Il settore giovanile è il valore aggiunto di un club. Servono interventi importanti per svilupparlo. Quest’anno ha fatto bene ma dobbiamo migliorare, ci saranno sicuramente delle novità per far evolvere il progetto. Le strutture? Uno dei motivi per l’ingresso di nuovi soci è proprio quello di eliminare la dicotomia tra le strutture”.

