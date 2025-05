Playoff Serie B, Catanzaro in semifinale: eliminato il Cesena

Decide una rete del solito Iemmello dopo l’errore dal dischetto di Shpendi: ora sfida con lo Spezia per i calabresi

Il Catanzaro supera il turno eliminatori dei playoff di SerieB e accede alla semifinale, dove affronterà lo Spezia il prossimo 21 maggio. Si chiude invece con una sconfitta l’avventura del Cesena di Mignani.

Al “Ceravolo”, successo dei padroni di casa per 1-0. Dopo un primo tempo equilibrato, con il Cesena vicino al vantaggio per il palo colpito da Adamo, l’episodio chiave arriva a inizio ripresa: Shpendi fallisce un rigore conquistato da Bastoni, sprecando una grande occasione per cambiare l’esito del match.

Pochi minuti più tardi è il Catanzaro a trovare la rete decisiva con un colpo di testa di Pietro Iemmello, che non lascia scampo alla difesa bianconera.

Nonostante il forcing finale degli ospiti, il risultato non cambia: il Catanzaro avanza in semifinale, mentre il Cesena, che avrebbe avuto bisogno di una vittoria per qualificarsi, saluta amaramente i playoff.

