TEF – Taranto Eco Forum 2025, pronto il programma definitivo

Tra i saluti istituzionali i nomi di Gava, Morelli, Emiliano e Picierno

A una settimana dall’apertura dei lavori, con il programma definitivo ormai pronto, l’edizione 2025 del TEF – Taranto Eco Forum conferma le aspettative delle scorse settimane rispetto alla svolta che imprimerà alla sua storia.

Dopo le presentazioni ufficiali di Roma e Taranto, con alcune anticipazioni rispetto alla terza edizione quest’anno intitolata “Ambiente, società ed economia: sostenibilità e innovazione, dalla visione all’azione”, gli organizzatori Eurota Ets e RemTech Expo definiscono più nel dettaglio le novità che riguarderanno l’evento che si terrà il 22 e 23 maggio prossimi, negli spazi del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture – Università degli Studi “Aldo Moro”, a partire da alcune significative partnership che confermano l’interesse per il TEF.

A partire da Eni, che torna a sostenere la manifestazione nella veste di main partner, con un impegno che definisce l’attenzione per i temi trattati, per la città e per la divulgazione di buone prassi. In particolare attraverso Joule – la sua scuola per l’impresa – e le funzioni di Open Innovation, Eni presenterà una selezione di startup che hanno avviato in questi mesi sperimentazioni con la raffineria di Taranto, con l’obiettivo di valorizzare gli asset industriali attraverso soluzioni tecnologiche avanzate in ambito economia circolare, efficienza operativa e impatto sostenibile.

Anche Edison Next ha confermato la sua partnership con il TEF, guardando con interesse a Taranto e alle progettualità che si stanno concretizzando nel territorio. «Ci fa piacere essere per il terzo anno al fianco del TEF, evento che consideriamo strategico per rafforzare il dialogo con un territorio chiave per Edison Next – afferma Marilena Barbati, Marketing & Communication Director Edison Next –. Alla Puglia teniamo molto: qui stiamo portando avanti concretamente progetti strategici in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione della regione e, più in generale, del nostro Paese».

A questi due, si aggiungono molti altri importanti partner, oltre 45, che hanno creduto nel valore della manifestazione giunta alla sua terza edizione.

Quasi 60, invece, i patrocini provenienti da soggetti istituzionali e privati, tra i quali spiccano il Parlamento Europeo, i ministeri dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Lavoro, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Università e della Ricerca, delle Imprese e del Made in Italy, Regione Puglia, Provincia e Comune di Taranto, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Arti Puglia – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, Fair – Future Artificiale Intelligence Research, Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Hanno già confermato la loro partecipazione la viceministro Vannia Gava, il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli, la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Sono solo alcuni dei nomi che si avvicenderanno durante i saluti istituzionali che apriranno ognuna delle due giornate di lavoro, precedendo le tavole rotonde che approfondiranno i 9 temi che il comitato tecnico scientifico, guidato dal commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto Vito Felice Uricchio, ha scelto per questa edizione: “Energie rinnovabili, produzione ed opportunità”, “Idrogeno, una nuova era energetica”, “Blue economy, tra mare e porto”, “Acqua, risorsa preziosa da proteggere”, “Mobilità sostenibile, il trasporto del futuro”, “Bioeconomia, biorisanamento, bonifiche, economia circolare e valorizzazione dei rifiuti”, “Intelligenza artificiale, innovazione reale”, “Responsabilità sociale d’impresa” e “Safety aziendale”.

Il TEF 2025 manterrà il suo classico schema, introducendo alcune novità che sono state già annunciate, come gli approfondimenti specifici su idrogeno e bonifiche, il coinvolgimento delle scuole cittadine in programmi di partecipazione e i workshop del Bioeconomy Day, con la settima edizione della “Giornata Nazionale della Bioeconomia” promossa e coordinata dal Cluster Spring con Assobiotec-Federchimica. Parallelamente ai lavori delle tavole rotonde, inoltre, si terrà la tradizionale sessione internazionale in lingua inglese, quest’anno dedicata al tema “Worldwide experiences in mining sites”.

«Siamo enormemente soddisfatti della risposta dei partner – ha commentato il presidente di Eurota Ets Patrick Poggi – perché tutti hanno colto il senso di questa edizione, portando a Taranto le loro esperienze concrete, progetti con ricadute reali che incideranno positivamente sul futuro della comunità. Volevamo che il TEF passasse dalla visione all’azione ed è accaduto, sintomo di una ritrovata consapevolezza del territorio rispetto alle decisioni che impattano sul suo destino, ma soprattutto rispetto a ciò che è realmente sostenibile. Non vediamo l’ora di scoprire, insieme, le novità che ci sveleranno i nostri speaker: un bagaglio di conoscenza che, come tradizione del TEF, sarà condiviso e fruibile da parte di chiunque».

«Il TEF 2025 segna un’evoluzione fondamentale – ha aggiunto, concludendo, la general manager di RemTech Expo e consigliere delegato di Ferrara Expo Silvia Paparella – da spazio di confronto a piattaforma di azione concreta. Abbiamo costruito un evento che unisce esperienze, competenze e visioni, coinvolgendo istituzioni, imprese e cittadini in un percorso di trasformazione reale. La partecipazione di oltre 45 partner e quasi 60 patrocini dimostra quanto il tema della sostenibilità sia ormai centrale nelle agende strategiche. Taranto si conferma laboratorio vivo di innovazione, dove la rigenerazione ambientale, sociale ed economica prende forma attraverso progetti condivisi. Il futuro sostenibile inizia qui, insieme».

