Cerignola, scocca l’ora playoff. Duecento tifosi in trasferta al Gewiss Stadium

È conto alla rovescia verso la sfida del Gewiss Stadium, il Cerignola vede all’orizzonte l’attesissimo esordio playoff, andata dei quarti di finale nella tana dei terribili ragazzi dell’Atalanta U23. Un palcoscenico suggestivo, anche per gli stessi baby nerazzurri, abituati a disputare le loro gare interne nella vicina Caravaggio, ma che non cambierà la sostanza: l’Audace tornerà in campo dopo tre settimane di pausa, l’approccio sarà il fattore determinante, per evitare la debacle di altre compagini eliminate al primo turno nazionale, come ribadito alla vigilia da mister Raffaele, pronto intanto a rilanciare il suo 3-5-2 d’assalto.

Tra i pali Greco favorito su Saracco, in difesa Romano unico dubbio: Martinelli, Gonnelli e Visentin candidati a comporre il terzetto arretrato. Cabina di regia affidata, come al solito, all’irreprensibile Capomaggio, perno di un Cerignola che avrà bisogno del suo carisma. Tascone altro punto di riferimento a centrocampo, in rialzo le quotazioni di McJannet. Volpe è un pupillo di Raffaele e si prepara a scaldare la fascia mancina, suo l’ultimo gol degli ofantini in regular season, a destra Coccia per bilanciare gli equilibri e far fronte alle sgasate dei giovani velocisti atalantini. Una cerniera folta, dunque, per tener testa ad una squadra che non baderà a tatticismi, con un calcio sbarazzino, votato all’attacco ed alla pressione costante, ma anche esposto a spazi che il Cerignola dovrà sfruttare al massimo. In tal senso Cuppone potrebbe essere l’arma vincente, in staffetta con Achik, in supporto di Salvemini, a cui verrà affidato il lavoro sporco che lo ha portato a condurre una stagione sensazionale, finora condita da 16 pesantissimi gol. Servirà ancora il suo zampino per continuare a sognare, e per far sì che il primo step di questo viaggio verso la Serie B non sia una trappola tutta nerazzurra.

Saranno presenti al Gewiss Stadium circa duecento tifosi gialloblù nel settore ospiti, oltre a diversi sostenitori residenti al nord sparsi in altre zone dell’impianto bergamasco.

