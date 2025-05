Salvezza Foggia, Gentile: “Un gruppo che ha lottato contro tutto”

Il saluto del tecnico: “Orgoglioso di essere stato la voce di un popolo, porterò questa esperienza nel cuore”. Poi la dedica speciale

Si chiude con una salvezza sofferta e carica di significati l’esperienza di Antonio Gentile sulla panchina del Foggia. Il tecnico, subentrato in un momento difficile, ha guidato la squadra in una stagione segnata da critiche, tensioni e incertezze, riuscendo però a centrare l’obiettivo finale grazie alla determinazione del gruppo.

“Abbiamo subito di tutto”, ha dichiarato Gentile al termine dell’ultima gara, riconoscendo le difficoltà attraversate e la capacità del collettivo di reagire. La salvezza rappresenta non solo un traguardo sportivo, ma anche una rivincita umana per chi ha saputo resistere alle pressioni.

La vittoria assume un significato ancora più profondo grazie alla dedica rivolta a Samuel, Michele, Gaetano e Samuele, i quattro giovani tifosi scomparsi nel tragico incidente di Potenza del 13 ottobre scorso. Un gesto che ha trasformato il successo sul campo in un momento di memoria e vicinanza alle famiglie colpite dal dolore.

Non sono mancati riferimenti al contesto sociale della città. Gentile ha sottolineato il valore dello sport come rifugio e punto di unione per una comunità che affronta anche sfide al di fuori del calcio: “Orgoglioso di essere stato il portavoce di un popolo che vive anche situazioni spiacevoli”.

Con la fine del suo incarico, l’allenatore ha annunciato il proprio congedo, senza nascondere l’emozione per un’esperienza intensa e segnata da momenti forti: “Il rigore decisivo? Indescrivibile. Ringrazio i ragazzi: hanno messo l’anima e creduto fino in fondo”.

Nonostante l’addio alla panchina, Gentile ha assicurato che resterà legato ai colori rossoneri: “Sarò sempre vicino alla squadra come tifoso”. Un commiato sobrio, ma pieno di passione e riconoscenza verso una piazza che, per un breve tratto, ha chiamato casa.

Di seguito, l’intervista di Antonio Bellacicco:

