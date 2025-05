Playoff Serie B, Adorante stende il Palermo: Juve Stabia in semifinale

La Juve Stabia è la seconda squadra a festeggiare il passaggio del turno preliminare dei playoff di Serie B. Al Menti, la formazione guidata da Guido Pagliuca supera il Palermo (1-0) grazie a una rete di Adorante al 67’, centrando l’accesso alla semifinale, dove affronterà la Cremonese mercoledì prossimo.

In uno stadio tutto esaurito, ma senza il tifo organizzato ospite (assente per protesta), i padroni di casa partono con due risultati su tre a disposizione. Dopo mezz’ora di equilibrio, è Floriani Mussolini ad accendere il match: il suo destro in corsa si stampa sul palo. Al 35’ è Pierobon a sfiorare il gol con un colpo di testa respinto da Audero.

JUVE STABIA-PALERMO 1-0: GOL E HIGHLIGHTS

Nella ripresa il Palermo prova a cambiare passo. Brunori si incarica di guidare la manovra offensiva, ma trova sulla sua strada un attento Thiam, bravo ad alzare sopra la traversa.

Nel momento migliore dei rosanero arriva la svolta: al 67’ un errore di Baniya favorisce Adorante, che si inserisce in area e batte Audero con un preciso esterno destro. Per l’attaccante gialloblù è il sedicesimo gol stagionale.

La reazione del Palermo non manca. L’ingresso di una punta aggiuntiva e un colpo di testa di Ceccaroni creano nuove speranze, ma la difesa campana regge fino al triplice fischio.

Con questa vittoria, la Juve Stabia accede alla semifinale playoff, dove al Menti riceverà la Cremonese per una sfida dal sapore d’alta quota.

