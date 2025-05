Taranto, cade per un malore e muore

Un uomo di origini straniere è morto questa sera a Taranto, dinanzi ad un negozio di bigiotteria e oggetti per la casa gestito da suoi connazionali. È accaduto intorno alle ore 21,30 in piazza Ramellini. Quando è stato notato riverso sul marciapiedi, sono stati subito allertati i soccorsi. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri e il 118. Il personale sanitario ha provato, senza successo, a rianimalo. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Pare che, entrando nell’attività commerciale abbia perso conoscenza, per poi accasciarsi. In tanti si sono avvicinati, allarmati da quanto stesse accadendo. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di morte naturale, in particolare, l’uomo sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco.

