Brindisi: presentata You Pol, l’App della Polizia di Stato

BRINDISI- La Polizia di Stato sempre piu vicina ai cittadini anche grazie ai dispositivi tecnologici tra i quali You Pol, App che consente di inviare segnalazioni, in caso di violenza domestica, episodi di bullismo o criminosi in genere. Basta un click per mettersi in contatto con la centrale operativa più vicina e segnalare il fatto del quale si è vittime o spettatori.

