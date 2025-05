Boxe, Trofeo Ruina: Magrì guida il main event contro l’ungherese Mizsei

Ottava edizione del Trofeo Masseria Ruina, in programma sabato 24 e domenica 25 maggio nella residenza di campagna di Goffredo Santovito, vicepresidente della Quero-Chiloiro, situata in contrada Ruina, alle porte della città. L’appuntamento, che rientra nel cartellone di Taranto Città Europea dello Sport 2025, proporrà due giornate all’insegna del grande pugilato.

Il programma del 24 maggio prevede undici match dilettantistici, a partire dalle 16:30, seguiti in serata dal main event professionistico. Il giorno successivo, 25 maggio, sarà invece dedicato alla fase regionale dello “sparring-io” giovanile, con 106 partecipanti impegnati dalle ore 10:00 in un confronto valido per la qualificazione al Trofeo CONI 2025.

Protagonista atteso dell’intera manifestazione sarà Francesco Magrì, pugile professionista tarantino che torna sul ring di casa per disputare il suo quarto incontro nei pesi superwelter. Ad attenderlo ci sarà l’ungherese Mizsei Gyorgy, atleta trentaduenne con 82 incontri da professionista, quattro volte campione nazionale, già detentore dei titoli BDB International e dell’Unione Europea.

Per Magrì, 27 anni, si tratta di un ritorno molto atteso dopo mesi di stop e rinvii, in parte legati a questioni burocratiche che hanno bloccato il match internazionale con il bengalese Omar Faruk. Con un record attuale di 3 vittorie su 3, di cui 1 per KO, e un brillante passato da dilettante (tre titoli italiani Assoluti, vittoria del Guanto d’Oro, maglia azzurra in diverse competizioni internazionali e partecipazione ai Giochi del Mediterraneo) Magrì torna davanti al suo pubblico per una sfida sulle sei riprese.

Tra i pugili tarantini impegnati nei match dilettantistici figurano Alessandro Donvito, Luigi Portino, Giacomo Gioioso e Marco Vezzoli (élite), Michele Tardiota, Lorenzo Macrì e Vincenzo Carparelli (under 19), Francesco D’Ippolito, Vittorio Ardito e Mattia Scarano (under 17). Quattro degli incontri saranno disputati senza caschetto, aumentando l’attesa per gli appassionati.

