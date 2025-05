Accordo chiuso: Nicola Loiodice ha detto ‘si’ al Fasano

Il colpo è servito. Ed ormai manca solo la firma: Nicola Loiodice sarà un nuovo calciatore del Fasano. L’accordo definitivo è stato raggiunto nella serata di oggi, giovedì 22 maggio dopo una lunga trattativa che, a dire il vero, non è mai stata messa in discussione da quando ve l’avevamo anticipata la prima volta lo scorso 11 maggio (LEGGI QUI). Un’operazione che il direttore sportivo Antonio Montanaro aveva studiato a tavolino e nei minimi dettagli, alimentata dall’ambizione del nuovo presidente Ivan Ghilardi. Confermate le opzioni legate alla partecipazione del calciatore alla Kings League, clausole che porteranno, in ogni caso, anche enormi benefici al club in termini di ritorno di immagine e sponsorizzazioni.

