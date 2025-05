Fasano: “Giochiamo senza barriere”, la festa dell’inclusione

FASANO- È stata una festa all’insegna della gioia, del divertimento e della condivisione la prima edizione di “Giochiamo senza barriere, la festa dell’inclusione”, manifestazione nata per promuovere lo sport, l’inclusione e il benessere delle persone con disabilità, organizzata dal Lions Club Fasano e dal Leo Club Fasano che si è tenuta mercoledì 21 maggio nella palestra dell’I.I.S.S. “Da Vinci” di Fasano. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fasano, ha ottenuto la collaborazione di numerose associazioni di Fasano, Pezze di Greco e Montalbano che operano nel campo della disabilità, con l’obiettivo di mettere al centro e rendere protagoniste le persone con disabilità, in particolare gli studenti delle scuole medie e superiori, promuovendo il valore della solidarietà nel segno dell’inclusione e dell’impegno per abbattere ogni tipo di barriera.



Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author