Brindisi, schianto all’alba sulla SS379: ferite due persone, una incastrata tra le lamiere

BRINDISI – Paura questa mattina all’alba sulla strada statale 379, in direzione sud, nei pressi dello svincolo per Serranova, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura con a bordo due persone, due uomini di 26 e 29 anni.

L’allarme è scattato intorno alle 6:30, quando una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Brindisi è intervenuta sul posto per soccorrere gli occupanti del veicolo. Una delle due persone è rimasta intrappolata tra le lamiere ed è stata liberata grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori.

Sul luogo del sinistro sono giunti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti, e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e regolare la viabilità, rallentata per tutta la durata dell’intervento.

Le condizioni dei feriti non sono al momento note, mentre restano da chiarire le cause dell’incidente, su cui sono in corso gli accertamenti da parte degli inquirenti.

