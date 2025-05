Notte di inferno al rione Tamburi: quattro auto in fiamme, indaga la Polizia

TARANTO – E’ stata una vera e propria notte infernale quella appena trascorsa nel rione Tamburi di Taranto, dove quattro automobili sono state divorate dalle fiamme tra le 22 di ieri sera e le 6 di questa mattina.

Una Fiat 500, una Volkswagen, una Peugeot e un’Audi sono state distrutte in diversi incendi avvenuti in rapida successione, in un clima di forte tensione e preoccupazione tra i residenti. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute più volte per domare i roghi e mettere in sicurezza la zona.

Le cause degli incendi non sono ancora chiare. La Polizia di Stato ha già avviato le indagini per ricostruire la dinamica degli eventi e accertare se si tratti di episodi dolosi o frutto di altre circostanze. Intanto, il quartiere resta sotto osservazione, in attesa di risposte che possano riportare un po’ di serenità tra gli abitanti.

