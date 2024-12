Taranto, Neri per caso e Orchestra Giovanile M.Grecia per i bimbi malati

I Neri per caso e l’Orchestra giovanile della Magna Grecia per i ‘guerrieri’ di Taranto

È tutto pronto per la quinta edizione del concerto “La solidarietà in musica”. L’appuntamento è fissato per mercoledì 18 dicembre, alle ore 20.00, presso il Teatro Orfeo di Taranto. Si tratta di un momento ormai consolidato per il Natale tarantino, sempre sold-out e che ha visto alternarsi sul palco, negli anni, anche le prestigiose fanfare e bande delle Forze Armate, gruppi gospel e artisti noti. Per il 2024, l’organizzatore Francesco Saracino, ha scelto l’amatissimo gruppo a cappella dei Neri per caso, già vincitori del Festival di Sanremo. Saranno affiancati dai pregevoli componenti dell’Orchestra Giovanile della Magna Grecia, un’eccellenza tarantina riconosciuta in Italia e all’estero, reduce da un fortunato tour in Europa. Saranno loro, insieme alla cittadinanza, a scendere in campo per i nostri bambini e ragazzi ricoverati. Tutti i tarantini sono invitati a partecipare. Confermatissimo l’obiettivo solidale della grande soirée: i fondi raccolti verranno devoluti al reparto di Oncoematologia pediatrica “Nadia Toffa” dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto, per tramite dell’Agtoe, l’Associazione dei genitori tarantini di Oncoematologia. L’evento, che sarà presentato dal giornalista di Antenna Sud Gianmarco Sansolino, è stato presentato oggi presso la Direzione generale della ASL di Taranto con il direttore del reparto, Valerio Cecinati, i direttori generale e sanitario dell’Asl, rispettivamente Vito Gregorio Colacicco e Sante Minerba, il presidente dell’AGTOE Floriano Dandolo, Silvio Busico, presidente di Its Academy Mobilita, tra i partner privati. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Taranto ed è realizzata in collaborazione con la Camera di Commercio Brindisi-Taranto, IISS “Maria Pia”, Its Academy Mobilità, Teleperformace, Digida, Top Agency, Al faro, Nuovi Orizzonti, Fastdigtalprint, Bar Smile. Le prevendite sono disponibili su: www.2tickets.it, Teatro Orfeo (via Pitagora, 80), Agtoe (via Lombardia, 12), Bar Smile (via Dante, 188).

