Promozione, Virtus Bisceglie: il pari non basta per evitare i playout

Nonostante l’1-1 sul campo della vice-capolista Mola, servirà lo spareggio col Santeramo per evitare la retrocessione

Il pareggio per 1-1 sul campo della Virtus Mola, seconda forza del campionato, non basta alla Virtus Bisceglie, che sarà costretta a giocarsi la salvezza attraverso lo spareggio playout.

I biancazzurri, autori di un girone di ritorno decisamente positivo, dovranno affrontare in gara secca il Football Club Santeramo, con fischio d’inizio previsto al “Di Liddo”, molto probabilmente domenica 25 maggio (in attesa di ufficialità).

Nonostante un’altra prova generosa e ordinata, la squadra di Porcelli non è riuscita a chiudere la pratica permanenza. I padroni di casa del Mola sono passati in vantaggio con Brandonisio al 12’, ma ci ha pensato il solito Caputo al 27’ a riportare l’equilibrio con il suo sedicesimo centro stagionale in campionato (ventesimo totale). Il punteggio non è più cambiato fino al termine, lasciando i biscegliesi al penultimo gradino utile.

Ciononostante, il bilancio del girone di ritorno resta confortante: 27 punti totalizzati, sesto miglior rendimento del raggruppamento, a testimonianza della crescita collettiva dopo un’andata chiusa con soli 15 punti.

Il regolamento prevede che in caso di pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari e dei supplementari, sarà comunque la Virtus Bisceglie a mantenere la categoria, grazie alla miglior posizione di classifica.

Ora l’obiettivo è uno solo: completare la rimonta stagionale con la salvezza, davanti al proprio pubblico.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author