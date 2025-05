Giancarlo Cito, funerali il 20 maggio dopo giorni di attesa

I funerali di Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto, si terranno alle 17.00 di martedì 20 maggio nella Concattedrale Gran Madre di Dio. La notizia è stata confermata dopo giorni di attesa dovuti a vicende giudiziarie che hanno coinvolto la salma dell’ex primo cittadino.

Cito è deceduto l’11 maggio scorso, a 79 anni, nella R.S.A. L’Ulivo della Cittadella della Carità, dove era ricoverato da tempo a causa di gravi patologie. La sua morte ha suscitato clamore in città, non solo per ciò che ha rappresentato nella politica locale, ma anche per gli sviluppi successivi al decesso.

Inizialmente, i funerali erano previsti per il 13 maggio, ma sono stati sospesi a seguito di una denuncia presentata da un familiare ai carabinieri, che ha richiesto accertamenti sulle cause della morte. La salma è stata quindi trasferita all’obitorio dell’ospedale SS. Annunziata per ulteriori indagini.

Il sostituto procuratore Salvatore Colella ha disposto l’autopsia e ha iscritto cinque persone nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio colposo, lesioni personali colpose e cooperazione nel delitto colposo. Gli esiti degli esami saranno disponibili entro 60 giorni, ma nel frattempo la salma è stata dissequestrata, permettendo la programmazione delle esequie.

Giancarlo Cito è stato una figura di spicco nella politica tarantina degli anni ’90. Fondatore dell’emittente Antenna Taranto 6, ha utilizzato il mezzo televisivo per costruire il suo consenso, culminato con l’elezione a sindaco nel 1993. Successivamente, ha fondato il partito AT6 Lega d’Azione Meridionale e ha ricoperto la carica di deputato dal 1996 al 2001.

La città di Taranto si prepara ora a dare l’ultimo saluto a un uomo che, nel bene e nel male, ha lasciato un segno indelebile nella storia locale.

