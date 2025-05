Il Lecce fa un sospiro di sollievo in ottica salvezza: battuto il Torino al ‘Via Del Mare’

Decide un gol di Ramadani al 46′. I salentini ora si giocheranno la permanenza in A domenica prossima

Il riassunto della partita

Il Lecce, quest’oggi, nella penultima giornata di Serie A, non poteva fallire l’appuntamento con i 3 punti. Nel caso il match fosse terminato con una sconfitta, i salentini sarebbero stati già in Serie B con una giornata di anticipo. Per fortuna , al Via del Mare, la sorte è andata dalla parte dei giallorossi. Primo tempo spento e poco vivo, con le due formazioni che non si sono mai affrontate a viso aperto. Soltanto Kristovic, in un’occasione, ha sfiorato il gol dell’1-0 , ma Milinkovic Savic non si è fatto trovare impreparato. Al minuto 46′ , ecco però l’imbucata vincente di Ramadani, che ha regalato una vittoria fondamentale per le sorti della squadra in serie A.

I risultati dagli altri campi

Al Lecce non bastava solamente vincere quest’oggi. Infatti, era fondamentale sapere dagli altri stadi gli esiti del Venezia e dell’Empoli. Entrambe giocavano in trasferta, rispettivamente contro Cagliari e Monza. Ed entrambe, fortunatamente per i salentini, hanno perso.

Infatti , adesso , la classifica vede il Venezia a quota 29 punti (al penultimo posto), Empoli al terz’ultimo posto (quota 31) e Lecce al 17esimo posto (sempre a 31 punnti, ma davanti in classifica per differenza reti, rispetto ai toscani.

Le parole di Giampaolo al termina della sfida

Intervistato dai giornalisti, il mister dei giallorossi ha dichiarato : “Io sono andato ad analizzare quello che è il nostro percorso, ma l’ho analizzato dall’Udinese in poi, ma vi ho anche detto qualche settimana fa che l’unica partita in cui abbiamo subito una sconfitta sonora è stata con il Como, ma lì l’ho sputtanata io la partita, per cercare di rimetterla a posto. Chiaramente sbilanciando la squadra. Poi però la squadra si è sempre giocata le partite con pregi e difetti, ma non è stata mai sottomessa. Oggi i ragazzi hanno meritato la vittoria”.

