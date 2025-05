Intervento con gru: soccorso delicato nel tarantino

TARANTO: È stato necessario l’impiego di una gru da parte dei vigili del fuoco per consentire il trasferimento in ospedale di una persona impossibilitata a muoversi. L’operazione si è svolta nella tarda mattinata di domenica 18 maggio in una provincia di Taranto.

A richiedere l’assistenza tecnica è stato il personale sanitario del 118, che ha allertato i pompieri per poter portare l’uomo dall’abitazione fino al mezzo di soccorso. Una volta completate le manovre, la persona è stata accompagnata in ospedale per ricevere le cure del caso.

L’intervento complesso è stato eseguito con la massima professionalità e coordinazione.

9f914f57-9505-42f9-9bd7-79fccfc1a730 8c90e16c-e1a7-4848-a895-4b82ee2c4b11

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author