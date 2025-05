Spada femminile, Clara De Donno bronzo ai Gold Assoluti di Riccione

Al primo anno nella categoria Cadetti, l’atleta della Virtus Scherma Salento ha confermato il suo talento

Una medaglia prestigiosa per la Virtus Scherma Salento: Clara De Donno, schermitrice classe 2010, ha conquistato la medaglia di bronzo nella spada femminile ai Campionati Nazionali Gold Assoluti, disputati nei giorni scorsi a Riccione.

Guidata dal Maestro Nico Cucurachi, De Donno, al primo anno nella categoria Cadetti, ha confermato il suo talento superando con determinazione tutti gli assalti fino alla semifinale. Il percorso della giovane salentina è iniziato con il successo nel derby contro Vittoria Demma (Club Scherma Lecce), battuta 15-13. A seguire, ha eliminato Giulia Irma Gabola (Victoria Torino) per 15-8, Alessandra Calvanese (Nedo Nadi Salerno) con lo stesso punteggio e Alice Ilde Spinelli (Scherma Treviso) per 15-12 nei quarti.

In semifinale, Clara si è arresa di misura a Vittoria Cavani (Club Scherma Koala), chiudendo così al terzo posto, pari merito con Matilde Busnelli (Scherma Bresso). Il titolo tricolore è andato a Giorgia Amati (Frascati Scherma), vittoriosa su Cavani in finale con il punteggio di 15-13.

Per De Donno si tratta dell’ennesimo risultato di rilievo dopo le due medaglie internazionali conquistate ai Campionati del Mediterraneo Under 15 e Under 17 in Croazia. Una carriera già promettente per una delle giovani speranze della scherma pugliese.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author