Taranto, Melucci: ‘Il 23 gennaio apre la Tangenziale Sud

Il 23 gennaio sarà una data importante per Taranto: l’amministrazione provinciale, guidata da Rinaldo Melucci, inaugurerà il secondo lotto della Tangenziale Sud, infrastruttura strategica attesa da anni e destinata a migliorare i flussi veicolari e a favorire lo sviluppo economico del capoluogo ionico e delle aree orientali della provincia.

Nonostante alcuni ritardi dovuti a imprevisti tecnici, i lavori sono stati completati grazie al finanziamento integrale della Regione Puglia. Alla cerimonia parteciperà Michele Emiliano, presidente della Regione, che ha ribadito l’impegno per il miglioramento della viabilità provinciale attraverso le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione fino al 2027.

Attraverso una nota, lo stesso Rinaldo Melucci ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Quest’opera rappresenta un passo importante per superare l’isolamento storico del nostro territorio. Ringrazio la Regione e gli uffici provinciali per l’impegno. Puntiamo a far trovare Taranto pronta per i Giochi del Mediterraneo e per un modello di sviluppo innovativo”.

L’infrastruttura si inserisce in un piano più ampio, che include la futura Strada Regionale 8, i lavori sull’aeroporto di Taranto-Grottaglie e la stazione Nasisi, tasselli fondamentali per il rilancio del territorio ionico.

