Martina, Carrieri accusa: “Girone H condizionato da poteri forti”

“Qualcuno già ci dava per retrocessi. Invece, abbiamo dimostrato tutto il nostro valore”, afferma il team manager

“La società è delusa da ciò che è successo e sono qui per portare la sua voi. Non erano presenti i nostri tifosi e non possiamo capire come mai una finale play off si giochi senza ospiti”. Sono le parole di Alessio Carrieri, team manager del Martina, ai microfoni di Antenna Sud.

Sulle situazioni: “Abbiamo lottato contro i poteri forti che ci sono nel Girone H, perché abbiamo subito diversi episodi a sfavore. Oggi, poi, quel fallo non esiste. È sotto gli occhi di tutti. Speriamo che chi di competenza prenda provvedimenti”.

Sulla stagione: “Siamo stati orgogliosi di aver partecipato al tavolo dei grandi. Ad inizio stagione, qualcuno già ci dava per retrocessi. Invece, abbiamo dimostrato tutto il nostro valore dimostrando di saper far calcio”.

