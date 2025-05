Risonanze inutili? Cera replica a Emiliano: “Inutili le sue parole”

Il consigliere regionale: “Liste d’attesa da incubo, colpa della Regione. In Puglia ci si ammala due volte”

Un durissimo affondo contro il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano arriva dal consigliere regionale Napoleone Cera, che in una nota commenta con toni polemici le recenti dichiarazioni del governatore sulle “troppe risonanze magnetiche inutili”.

“Sa cosa c’è davvero di inutile, Presidente? Le sue parole”, afferma Cera puntando il dito contro una gestione sanitaria che, a suo dire, avrebbe aggravato il problema delle liste d’attesa e lasciato i cittadini senza risposte. “In Puglia ci si ammala due volte: una per la malattia, l’altra per riuscire ad avere un appuntamento”, denuncia il consigliere, evidenziando la mancata funzionalità delle TAC, la chiusura degli ambulatori e l’impossibilità di accedere ai servizi diagnostici.

Cera difende i medici di famiglia, accusati da Emiliano di prescrivere esami inutili: “Non lo fanno per sfizio, ma per tutelare i pazienti e se stessi. Il sistema non li protegge, e loro si arrangiano come possono”.

Nel mirino del consigliere anche il ricorso continuo alla retorica e agli slogan da parte della giunta regionale: “I cittadini non ascoltano più le sue prediche. Sono stanchi di essere presi in giro. È troppo comodo scaricare la colpa su altri”.

L’affondo finale: “La colpa delle liste d’attesa è vostra. La colpa della carenza di personale è vostra. La colpa della disperazione dei pazienti è vostra. Chi non è in grado di garantire una sanità efficiente dovrebbe avere il buon senso di farsi da parte. Altro che risonanze inutili: in Puglia, le uniche cose inutili sono le chiacchiere di chi governa senza risolvere nulla”.

Un attacco diretto che riaccende il dibattito sulla gestione della sanità pubblica in Puglia, proprio mentre le difficoltà strutturali e organizzative del sistema sanitario regionale continuano a essere al centro dell’attenzione pubblica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author