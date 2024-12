Taranto, Magia del Natale: Comune ‘Nessun ruolo in gestione evento’

A seguito di quanto apparso nelle edizioni odierne di alcuni organi di stampa in relazione ai servizi affidati nell’ambito dell’iniziativa “Magia del Natale” organizzata dall’Ente civico nell’area dei “BAC-Parco della Musica”, l’Amministrazione comunale intende precisare di non aver avuto alcun ruolo nelle attività di gestione e animazione dell’evento in quanto, a seguito di regolare affidamento, se ne è occupata direttamente la società “Ki.Fra”. La quale si è rivolta in via del tutto autonoma ad altri operatori per lo svolgimento dei servizi in oggetto senza ritenere di dover coinvolgere il Comune nella fase di selezione e scelta dei collaboratori. Quanto accaduto ha creato evidenti disagi all’onorabilità dell’Ente civico e dei suoi amministratori che, nello scusarsi per l’accaduto e nel ribadire la correttezza del proprio operato, prendono con decisione le distanze dal discutibile episodio riservandosi di valutare l’adozione di opportuni provvedimenti a tutela della propria immagine. Questa la nota del Comune di Taranto.

