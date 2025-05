Marcia, Massimo Stano nella storia: Palo del Colle lo celebra

Record mondiale nei 35 km, il sindaco Tommaso Amendolara: “Ci ha reso tutti orgogliosi, siamo pronti a festeggiarlo”

Un’impresa memorabile e un orgoglio che attraversa i confini dello sport. Massimo Stano, 33 anni, originario di Palo del Colle in provincia di Bari, ha firmato il nuovo record mondiale nella 35 km di marcia, conquistando anche il successo agli Europei a squadre in corso nella Repubblica Ceca.

Con il tempo di 2 ore, 20 minuti e 43 secondi, l’atleta azzurro ha cancellato il primato stabilito dal canadese Evan Dunfee nello scorso marzo, proiettandosi ancora una volta tra i giganti della disciplina.

Il primo a celebrare il risultato è stato Tommaso Amendolara, sindaco di Palo del Colle, che in una dichiarazione all’ANSA ha definito l’impresa con una sola parola: “straordinario. Siamo come sempre orgogliosi di lui e la sua performance ci lascia ben sperare per le prossime competizioni. Ho avuto modo di sentirlo qualche mese fa, abbiamo parlato dell’importanza della preparazione fisica ma anche mentale. È un esempio per tutti”.

Stano, già oro olimpico a Tokyo nella 20 km, si conferma un riferimento assoluto per l’atletica italiana, e l’intera comunità di Palo del Colle si prepara ora a celebrarlo come merita. “Sappiamo che continuerà a dimostrare di essere tra i migliori e siamo qui, pronti a festeggiarlo”, ha aggiunto il sindaco.

La sua marcia, stavolta, ha scritto un’altra pagina di storia sportiva, con il passo sicuro e fiero di chi non si è mai fermato davanti a nulla.

