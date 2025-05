Martina, Pizzulli: “Il pari ha cambiato le carte in tavola”

“Sono contentissimo della mia squadra. Fino all’ultima giornata abbiamo messo in mostra la nostra identità”. Ha parlato così, Massimo Pizzulli, tecnico del Martina ai microfoni di Antenna Sud subito dopo il ko per 2-1 contro la Nocerina.

Sulla partita: “Nel primo tempo c’è stata una sola squadra in campo, poi non so cosa sia successo. Sicuramente non era fallo. Era chiuso il primo tempo e probabilmente meritavamo anche un’altra rete. L’1-1 ha cambiato le carte in tavola. Avevamo tante assenze, ma chi ha giocato ha fatto benissimo. Credo che oggi il Var sarebbe intervenuto diverse volte per molti episodi. Peccato per com’è andata, anche se accettiamo il verdetto del campo”.

Sui ringraziamenti: “Voglio salutare tutto il pubblico di Martina, giocatori e società per il grande sostegno. Non abbiamo avuto modo di abbracciarli qui. Deve riposare un po’ e successivamente vedremo cosa sarà il futuro”.

Sulla squadra: “Dico sempre che la fortuna degli allenatori sono sempre i giocatori. Sono stati bravi perché mi hanno seguito. Oggi abbiamo schierato anche un 2008. Questo, però, è il calcio che mi piace. Fanno piacere i complimenti. Dobbiamo staccare un attimo e poi ripartire”.

