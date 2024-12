Martina – Fidelis Andria in diretta Tv su Antenna Sud

Giornata da non perdere nel campionato di Serie D: Alle 15,30 nello stadio ‘Tursi’ andrà in scena Martina – Fidelis Andria, il match tra le due squadre più in forma del momento. La gara sarà trasmessa in diretta su Antenna Sud (Canale 14 in Puglia e Basilicata) e in streaming su www.antennasud.com. La telecronaca sarà curata da Fabrizio Caianiello con commento tecnico di Antonio Foglia Manzillo.

