Serie D/H, 16a giornata: tutte le probabili formazioni

Penultima giornata d’andata per il Girone H di Serie D. Sono in programma diverse sfide importanti, tra cui Martina-Fidelis Andria che rappresenta il vero big match di questo turno di campionato. In vetta, così come in coda, la classifica è corta. Per questo, può rivelarsi una giornata interessante.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Martina-Fidelis Andria

Martina (4-2-3-1): Figliola; Tuccitto, Llanos, De Angelis, Lupo; Zenelaj, Piarulli; Resouf, Mastrovito, Silvestro; La Monica. Allenatore: Pizzulli

Fidelis Andria (3-4-2-1): Esposito; Bonnin, Ferrara, Maddaloni; Rotondi, Cancelli, Risolo, Imputato; Fantacci, Kragl; Jallow. Allenatore: Scaringella

Brindisi-Manfredonia

Brindisi (3-5-2): Milan; Vazquez, Fustar, Viti; Yangba, Cirio, Scoppa, Incerti, Nunzella; Dellino, Rajkovic. Allenatore: Ragno.

Manfredonia (3-5-2): Antonino; Forte, Giampà, Castaldi; Porzio, Calemme, Montinaro, Giacobbe, De Luca; Carbonaro, Gaetani. Allenatore: Cinque.

Fasano-Francavilla

Fasano (3-4-2-1): Lombardo; Urquiza, Orlando, Onraita; Ballatore, Ganci, Penza, Mauriello; Losavio, Battista; Corvino. Allenatore: Agovino

Francavilla (3-5-2): De Carlo; Pellegrini, Modesti, Nicolao; Silvestri, Gentile, Coppola, Visconti, Bastianelli; Tedesco, Barone. Allenatore: Nolè

Matera-Ugento

Matera (4-2-3-1): Brahja, Bello, Tazza, Baldi, Malara, Berardocco, Zampa, Burzio, Sicurella, Kernezo, Di Piazza. Allenatore: Torrisi.

Ugento (3-5-2): Di Donato, Lezzi, Uneida, Martinez, Romano, Amabile, Ruiz, Grisley, Navarro, Ancora, Sanchez. Allenatore: Oliva.

Casarano-Gravina

Casarano (4-3-3): Fernandes; Martinenko, Guastamacchia, Rizzo, Valentino; Logoluso, Teijo, Cerutti; Opoola, Malcore, Loiodice. Allenatore: Di Bari.

Gravina (4-2-3-1): Zanin; Napolano, La Gamba, Bosnjak, Chiaradia; Pierce, Cabella; Banse, Cavaliere, Keita; Santoro. Allenatore: Tiozzo.

Virtus Francavilla-Nardò

Virtus Francavilla (3-5-2): Cevers; Cipolletta, Lanzolla, Sirri; Costantino, Bolognese, Marconato, Gjonaj, Latagliata; Taurino, Sosa. Allenatore: Ginestra

Nardò (3-5-2): De Luca; Delvino, Fornasier, Calderoni; Orlando, Davì, Vrdoljak, Milli, De Crescenzo; D’Anna, Maletic. Allenatore: De Sanzo.

