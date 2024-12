Foggia, De Sabato critica la maggioranza e chiede ‘una politica vera’

FOGGIA – La seduta consiliare di ieri (sabato 14 dicembre) non è stata una pagina edificante per la politica locale, secondo Antonio De Sabato, consigliere comunale di opposizione, che sui social ha denunciato con fermezza una “questione morale” che, a suo dire, non può più essere ignorata e ha puntato il dito contro una maggioranza che, invece di affrontare i problemi, preferirebbe minimizzare o normalizzare le proprie difficoltà interne.

De Sabato ha criticato quella che definisce una “normalizzazione del malessere politico”, una pratica che, secondo lui, finisce per penalizzare i cittadini. “Rendere fisiologiche le beghe interne come prezzo inevitabile della politica non risponde alle aspettative degli elettori. Questo alimenta la distanza tra politica e cittadinanza, contribuendo al crescente astensionismo”, afferma.

Il consigliere ha inoltre espresso disappunto per il ruolo della sindaca Episcopo, accusandola di non essere riuscita a rappresentare un punto di riferimento saldo in questo contesto. “Nascondere i problemi non serve alla politica e, soprattutto, non serve alla città – ha aggiunto De Sabato –. Foggia ha bisogno di soluzioni concrete, non di autocelebrazioni inconcludenti”.

De Sabato ha concluso il suo intervento con un appello alla responsabilità collettiva: “È il momento di costruire, non di sopravvivere. La politica deve tornare a mettere al centro i temi che interessano i cittadini, abbandonando interessi particolari e presenzialismi. Non c’è tempo da perdere: Foggia ha bisogno di una politica vera”.

Un messaggio diretto, che lascia intendere come l’opposizione intenda continuare a incalzare l’amministrazione comunale, chiedendo azioni concrete per il bene della città.

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio: pertanto, non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts