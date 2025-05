Fernando Parisi lancia “Il Peso dell’Amore” e chiama le nonne di Ostuni

Il giovane cantautore pugliese Fernando Parisi, originario di Ostuni, continua a far parlare di sé. Dopo il tutto esaurito delle sue esibizioni in diverse città pugliesi e l’esperienza a Casa Sanremo 2025, è ora pronto a presentare il suo nuovo brano inedito, Il Peso dell’Amore. Il progetto è stato fortemente voluto da Cristiana Ciacci, figlia dell’indimenticato Little Tony, ed è prodotto dall’etichetta Caramella Blues di Angelo Petruccetti, storico manager dell’artista romano.

Il videoclip del singolo, diretto da Stefano Cesaroni – già regista del video Stringimi forte di Ciacci – mette in evidenza la versatilità interpretativa di Parisi e il suo legame con la grande tradizione della musica italiana, ricevendo apprezzamenti sia dalla critica che dal pubblico nazionale.

Durante una recente esibizione, il cantante ha voluto lanciare un appello video rivolto alle nonne ostunesi dell’associazione Filo di Arianna, invitandole a partecipare alla presentazione ufficiale dell’inedito prevista per l’estate 2025. L’evento, la cui data sarà annunciata a breve, sarà pensato come momento di inclusione e celebrazione intergenerazionale, con un coinvolgimento diretto delle protagoniste locali.

Il desiderio di Parisi nasce anche dalla mancata realizzazione di un’esibizione con il rapper estone Tommy Cash sul palco dell’Eurovision Song Contest a Basilea. “È tempo di ripartire per le care nonne di Ostuni,” ha dichiarato l’artista. “Voglio che siano con me in un concerto a Ostuni, dove potranno accompagnare le melodie degli anni ’60 che hanno vissuto. Magari creeremo insieme una coreografia per il brano.”

Accanto a lui, sul palco, ci saranno Angelo Petruccetti, Stefano Cesaroni, Cristiana Ciacci e tutta la sua band, per un evento che si preannuncia emozionante e partecipato.

Parisi ha inoltre annunciato la sua prossima esibizione presso l’Hotel Smeraldo di Cisternino, in programma il 30 maggio.

