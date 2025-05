Melfi: le reazioni alla nomina di Filosa come nuovo CEO Stellantis

Antonio Filosa, 51 anni, è il nuovo ceo di Stellantis. Dopo Sergio Marchionne Un italiano torna alla guida del gruppo automobilistico, a Filona il compito di rilanciare in un momento di profonda trasformazione e incertezza geopolitica. Nato a Castellammare di Stabia, diplomato a Ostuni (Brindisi) e laureato al Politecnico di Milano, Filosa è entrato in Fiat nel 1999 e in oltre 25 anni di carriera ha diretto il polo industriale di Betim, in Brasile, rilanciando Fiat e Jeep in America Latina, portando Jeep alla leadership fuori dagli Stati Uniti. Nel 2023 ha assunto la guida del marchio a livello globale. Dal 2024 è Chief Operating Officer per le Americhe e da quest’anno Chief Quality Officer. In questi mesi ha riorganizzato la leadership in Nord America, ridotto le scorte nei saloni e rafforzato il dialogo con sindacati.

L’attenzione della politica lucana è ora focalizzata sul futuro di Stellantis a San Nicola di Melfi. “La speranza – ha scritto in una nota il governatore lucano Vito Bardi – è che la sua esperienza internazionale e la profonda conoscenza del settore si traducano in una garanzia per il futuro dell’azienda”.

“In questo contesto – ha aggiunto Bardi – desidero ribadire l’importanza strategica dello stabilimento di Melfi, punto di riferimento produttivo non solo per la Basilicata ma per l’intero Paese. Il sito rappresenta un’eccellenza industriale che ha saputo sempre distinguersi per innovazione, qualità e occupazione”. Di qui la richiesta di Bardi di un incontro con Filosa focalizzato sul futuro di Melfi : “Confido che sotto la sua guida – ha concluso il Presidente – Stellantis investa con determinazione in Basilicata, garantendo stabilità occupazionale e nuove opportunità per i lavoratori e per l’indotto locale.

Immediate le reazioni dei sindacati con il segretario generale della Uil, Vincenzo Tortorelli secondo cui la nomina di Filona è un segnale accolto con fiducia, nella speranza che rappresenti l’inizio di un vero cambio di passo. Per Roberto Di Maulo e Pasquale Capocasale della Fismic Confsal l’auspicio è che con la guida del nuovo CEO si possa arrivare ad un piano industriale che faccia uscire dalle secche i marchi Stellantis, il segretario della Fim Cisl Basilicata Gerardo Evangelista, si augura che si possa aprire un confronto serio e costruttivo sul futuro industriale in Italia. Il rilancio e il rafforzamento delle attività produttive nel nostro Paese devono tornare al centro dell’agenda del nuovo management

