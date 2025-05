Centro Impiego Foggia, Barone: “Bando per nuova sede in 15 giorni”

Entro due settimane sarà pubblicato il bando per individuare la nuova sede del Centro per l’Impiego di Foggia. Lo ha annunciato Rosa Barone, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, al termine dell’audizione tenutasi in VI Commissione, richiesta insieme al consigliere Antonio Tutolo del gruppo Per la Puglia.

“La situazione attuale del CPI di Foggia è inaccettabile” ha dichiarato Barone, che nei giorni scorsi aveva effettuato un sopralluogo nella sede. “Abbiamo riscontrato condizioni igieniche precarie, carenza di scrivanie e assenza di privacy per gli utenti. I lavoratori sono costretti a condividere postazioni insufficienti, anche a causa dell’arrivo del personale del centro di coordinamento provinciale, sfrattato dalla sede provinciale”.

Nel corso dell’audizione, il direttore dell’Arpal, Budano, ha confermato che è stato già contattato il gestore del servizio di pulizia per potenziare i turni e intervenire nei momenti di maggiore criticità. Intanto l’Arpal ha consegnato al Dipartimento regionale l’aggiornamento del piano di potenziamento dei Centri per l’Impiego, che include la realizzazione di una sede unica per Foggia, in grado di ospitare sia il CPI che il coordinamento provinciale. Per l’intervento è già disponibile un finanziamento da 4 milioni di euro.

Il bando per la nuova sede, che dovrà avere caratteristiche strutturali già idonee, sarà pubblicato entro 10-15 giorni. Le interlocuzioni con il Comune di Foggia sono già in corso, con l’obiettivo di dare la massima visibilità alla procedura. L’auspicio è che la gara non vada deserta, considerato che il piano di potenziamento dovrà concludersi entro giugno 2026.

“Abbiamo anche chiesto un aumento del personale impiegato e maggiore attenzione per il nostro territorio, che oggi soffre per la quasi totale assenza di posizioni dirigenziali e di Elevata Qualificazione” ha aggiunto Barone. “Ci è stato assicurato che la nuova organizzazione permetterà di avere figure dirigenziali di prossimità, dedicate specificamente al territorio foggiano”.

Barone ha infine ribadito l’importanza del confronto istituzionale: “Seguirò con attenzione l’evoluzione della vicenda, sia per quanto riguarda la sede che la programmazione. Incontri come quello di oggi sono fondamentali per migliorare la qualità dei servizi pubblici offerti ai cittadini”.

