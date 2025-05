Foggia, Roberto De Zerbi cittadino onorario: cerimonia il 3 giugno

Roberto De Zerbi diventerà ufficialmente cittadino onorario di Foggia. La cerimonia si svolgerà il 3 giugno a Palazzo di Città, dove sarà conferito l’onorificenza all’attuale allenatore dell’Olympique Marsiglia, protagonista di una brillante stagione conclusa con il secondo posto in Ligue 1 e la qualificazione alla prossima Champions League.

La decisione era stata avanzata dalla commissione cultura e sport e successivamente approvata all’unanimità durante il consiglio comunale dell’8 gennaio scorso, ricevendo il pieno appoggio della sindaca e dell’assessore allo sport.

Il riconoscimento premia non solo i trascorsi da calciatore in maglia rossonera, ma soprattutto il ruolo determinante e carismatico rivestito da De Zerbi come allenatore del Foggia, in un periodo considerato tra i più entusiasmanti per la tifoseria e per l’intera città.

La giornata sarà arricchita da una serie di eventi collaterali organizzati dal Comune di Foggia con il contributo della Fondazione Capitanata per lo Sport. In programma, oltre alla cerimonia ufficiale, una visita all’impianto sportivo dei Croci Nord, attualmente in fase di ristrutturazione, e un passaggio simbolico allo stadio Pino Zaccheria per il saluto dell’allenatore alla sua gente.

Un ritorno speciale per De Zerbi, accolto come simbolo di passione, appartenenza e spirito sportivo da una città che lo considera ancora oggi uno dei suoi figli più rappresentativi.

Antonella D'Avola