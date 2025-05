Notte di fuoco a Lido Azzurro: Vigili del Fuoco al lavoro fino all’alba

TARANTO – Un vasto incendio ha interessato nella serata di ieri l’area di Lido Azzurro, in località Verdemare, alle porte di Taranto. Le fiamme si sono propagate rapidamente tra la vegetazione, alimentate dal vento e dalla siccità, coinvolgendo ampie porzioni di macchia mediterranea e canneti.

L’allarme è scattato nelle ore serali e ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Taranto, che sono rimasti impegnati per tutta la notte. Tre squadre operative, supportate da mezzi specializzati, hanno lavorato senza sosta per contenere e spegnere il rogo, in una zona difficile da raggiungere e ad alto rischio di propagazione.

Solo alle prime luci dell’alba la situazione è apparsa sotto controllo. Una squadra è rimasta sul posto fino alle 9 di questa mattina per effettuare le delicate operazioni di bonifica e prevenire eventuali riaccensioni. Fortunatamente non si registrano feriti né danni a strutture o abitazioni, ma resta alta l’attenzione sul fronte del rischio incendi, reso più grave dalle condizioni climatiche attuali.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

