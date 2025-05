Barletta, 24enne arrestato dalla Polizia con 4 kg di marijuana

Operazione antidroga della Polizia di Stato a Barletta: un 24enne è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, residente in città, è stato fermato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura BAT mentre si aggirava nei pressi della propria abitazione con una busta contenente circa 2 chili di marijuana.

Alla vista della pattuglia, il ragazzo ha tentato la fuga abbandonando la busta, ma è stato inseguito e bloccato dagli agenti dopo una breve corsa a piedi. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di altri 2,2 chili di marijuana, per un totale complessivo di oltre 4 chili di sostanza stupefacente.

Su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. L’operazione rientra nel più ampio piano di contrasto allo spaccio voluto dal Questore della provincia BAT, che ha visto un’intensificazione dei controlli sul territorio.

Con quest’ultimo intervento, salgono a 14 gli arresti per droga effettuati dalla Polizia di Stato a Barletta dall’inizio dell’anno. Sequestrati finora oltre 11 chili di marijuana, 700 grammi di hashish, 500 grammi di cocaina e due pistole illegalmente detenute.

Si ricorda che le indagini sono ancora in corso e che l’arrestato, come previsto dalla legge, è da considerarsi non colpevole fino a sentenza definitiva.

