Cerignola, piace Raùl Asencio. Si attende l’offerta giusta per Achik

CERIGNOLA – Se in uscita vige ancora una fase di stallo, in entrata il Cerignola continua ad essere tra le società più attive del mercato. Per la fascia sinistra, dopo l’ufficializzazione del classe 2004 Umberto De Luca, si lavora per un innesto over di piede mancino. Tre i nomi per un solo posto: Alberto Tentardini del Catanzaro, Ciro Panico del Cosenza o Luca Barlocco, svincolato dopo l’esperienza biennale alla Virtus Entella. L’arrivo di uno di questi tre comporterà sicuramente delle valutazioni in uscita, con un reparto che numericamente sarebbe già completo. Per la porta è saltata la trattativa per Antonino Viola che, molto probabilmente, rescinderà a Lecce per accettare il ricco contratto proposto dal Nardò. Di conseguenza, il Cerignola avrebbe messo nel mirino Jacopo Sassi, portiere ex Giugliano e di proprietà dell’Atalanta. Operazione complicata, il classe 2003 gode di un’ottima considerazione negli ambienti bergamaschi, essendo in ritiro con la prima squadra. In attacco è stato effettuato un sondaggio per Raùl Asencio, attaccante del Cittadella che piace parecchio al direttore sportivo Elio Di Toro. Spagnolo, classe 1998, Asencio è uno dei nomi per l’attacco del Cerignola, che nelle ultime settimane avrebbe valutato anche Alexis Ferrante, al momento però soluzione distante dalle priorità gialloblù. Resta da definire la posizione di Ismail Achik, che sembrerebbe intenzionato a tentare il salto di categoria: l’Audace resta alla finestra e attende l’offerta giusta. Nel pomeriggio, intanto, alle ore 18 è in programma un allenamento congiunto a San Giovanni Rotondo con la Michele Biancofiore, società militante nel campionato di Seconda Categoria.

