Pisa-Bari, Longo: “Toscani superiori, dobbiamo lavorare per essere da vertice”

L’analisi di Moreno Longo al termine della sfida dell’Arena Garibaldi: “Il Pisa vince con merito questa partita, per noi questo si tratta di un percorso di esperienza. Le squadre che sono così in alto lo sono per merito e noi, per arrivare dove sono loro, dobbiamo lavorare e tanto. Era comunque nelle nostre intenzioni quella di venire qui e giocare la nostra partita, non l’abbiamo fatto per merito del Pisa sul piano dell’intensità e della fisicità. Alcune cose potevamo farle meglio ma la squadra ha fatto il massimo che poteva. Loro hanno primeggiato in tutti i duelli, spegnendo le nostre proposte. Così ci hanno impedito di proporci in fase offensiva. Nella fase centrale del primo tempo il Bari è riuscito a gestire bene la palla ma ha attaccato poco la profondità. Bisognava lavorare meglio su quel tipo di situazioni. Nel secondo tempo non volevamo invece abbassarci più di tanto e restare in partita malgrado il loro impatto col gol. Se avessimo tenuto nel lungo andare forse avremmo potuto trarre qualche beneficio. Il Pisa è molto simile allo Spezia come caratteristiche, tuttavia dovevamo fare uno step in più rispetto al passato ma non siamo riusciti a farlo. Dovevamo provarci anche per la nostra classifica ma il percorso di crescita continua. L’esclusione di Simic? Scelta tecnica, Vicari rientrava e stava bene quindi ho voluto inserirlo nel gioco. Sibilli e Falletti? Devono continuare il loro percorso e credere nel loro lavoro perché hanno qualità importanti”.

