Domenica 25 maggio la V Corsa per la Legalità – XVII Corri Francavilla dedicata alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’ Associazione Nazionale Magistrati, sottosezione di Brindisi, ha scelto Francavilla Fontana per la quinta edizione della corsa per la legalità che si svolgerà il prossimo 25 maggio nell’ambito della XVII Corri Francavilla, la competizione podistica organizzata da Asd Team Francavilla in collaborazione con Urban Runner e Imperiali Atletica.

Claudia Turba ha intervistato Pietro Argentiero, presidente di ASD TEAM FRANCAVILLA.

