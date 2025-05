Brindisi: ancora un’auto in fiamme, questa volta a Tuturano

BRINDISI- Ancora un’auto in fiamme nel territorio brindisino. Nella notte una squadra del Comando dei vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuta nella frazione di Tuturano, in via Antonio Vivaldi, per domare le fiamme che hanno danneggiato una Fiat 500. L’intervento, effettuato alle 2 circa, è valso allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell intera area. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire l’accaduto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author