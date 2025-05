Pallamano A/M Gold, Conversano-Cassano: in 60 minuti si decide la finale

Sarà una serata da brividi quella in programma sabato 24 maggio alle ore 18:00 al Pala San Giacomo di Conversano, dove andrà in scena gara-2 della semifinale scudetto di Serie A Gold. Dopo il pareggio maturato nel primo round a Cassano Magnago, i padroni di casa allenati da Alessandro Tarafino si giocano il tutto per tutto tra le mura amiche per centrare una finale tricolore che manca da tre stagioni.

Sulla strada dei pugliesi c’è una squadra, quella guidata da mister Belotti, che sogna una storica prima qualificazione in finale. La posta in palio è altissima: chi vince staccherà il pass per la finale, mentre in caso di parità sarà necessario un terzo e ultimo confronto in Lombardia.

Grande l’attesa e altissime le aspettative anche tra i tifosi. A caricarli ci ha pensato il presidente biancoverde Peppino Roscino, che ha lanciato un chiaro appello: “Abbiamo bisogno di tutto il calore di questa città. A Cassano abbiamo dimostrato carattere, reagendo anche quando eravamo sotto di tre reti. Ora vogliamo il Pala San Giacomo pieno: sarà una battaglia sportiva, e con il nostro pubblico possiamo fare la differenza”.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Giuoco Handball, raggiungibile dalla pagina ufficiale www.pallamano.tv.

Per Conversano è il momento della verità: 60 minuti per scrivere un altro capitolo di storia.

