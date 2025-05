Crugnola primo leader del 57° Rally del Salento

Sui 2.64 chilometri del tracciato ricavato all’interno della Pista Salentina, il varesino ha segnato il miglior tempo davanti a un numerosissimo pubblico

Sono Andrea Crugnola ed Andrea Sassi sulla Citroen C3 Rally2 di F.P.F. Sport gommata Pirelli i primi leader del 57° Rally del Salento, l’appuntamento organizzato dall’Automobile Club Lecce valido per il Trofeo Italiano Rally e per la Coppa Rally di 8^ Zona.

Sui 2.64 chilometri del tracciato ricavato all’interno della Pista Salentina, il pilota varesino ha segnato il miglior tempo davanti a un numerosissimo pubblico accorso come nella migliore delle occasioni. I distacchi sono ovviamente molto corti, basti pensare che Luca Pedersoli ed Anna Tomasi, che hanno affrontato Crugnola nell’appassionante sfida diretta in pista, sono secondi a 0.3 secondi, mentre Corrado Pinzano e Mauro Turati sono terzi a 0.4 secondi.

Giuseppe Testa e Massimo Bizzocchi, anche loro su Skoda Fabia RS Rally2 come Pedersoli e Pinzano, sono quarti a 1.4 secondi, mentre Jacopo Facco e Nicola Doria su identica vettura, sono quindi a 1.7 secondi dopo aver mantenuto la leadership per buona parte fino al rush finale. Primo pilota locale Francesco Rizzello, in equipaggio con Fernando Sorano, ottavi a 3 secondi.

Domani la competizione entrerà nel vivo con la giornata più impegnativa del programma, composta da tre prove speciali ripetute due volte ciascuna: la tecnica “San Gregorio” (14,14 km), la spettacolare “Ciolo” (11,75 km) e la celebre “Specchia” (13,06 km). Le vetture partiranno dalla Pista Salentina dopo il service mattutino delle ore 10:00, torneranno per l’assistenza intermedia alle 13:46 e chiuderanno la gara con l’arrivo e la cerimonia di premiazione, prevista per le 18:35.

Gli orari di chiusura stradale saranno dalle 7:00 alle 18:00 per la “San Gregorio”, dalle 8:00 alle 19:00 per la “Ciolo” e dalle 9:00 alle 20:00 per la “Specchia”.

ACI Sport TV offrirà un’ampia copertura anche per la giornata di domani, con dirette previste alle 11:23 dalla PS3 “Ciolo”, alle 13:46 dal Parco Assistenza e alle 16:18 al termine della PS7 “Specchia”. Il collegamento conclusivo con la cerimonia di arrivo inizierà invece alle 18:25.

