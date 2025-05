Futsal A2/M Élite, New Taranto-Melilli vale la semifinale playoff

Dopo l’incredibile successo per 5-4 ottenuto in rimonta in Sicilia, la New Taranto si prepara ad affrontare il Città di Melilli nel match di ritorno dei quarti di finale playoff promozione della Serie A2 Élite. La partita è in programma alle 16.00 ei sabato 24 maggio al PalaMazzola, dove si attende il pubblico delle grandi occasioni.

La formazione rossoblù, guidata da Tomassini, partirà da una posizione di vantaggio e avrà a disposizione due risultati su tre: la qualificazione alla semifinale arriverà con una vittoria, un pareggio, o anche con una sconfitta di misura, a patto che avvenga nei tempi supplementari.

Il Melilli arriverà a Taranto con l’intento di ribaltare il risultato dell’andata, forte di una rosa esperta e offensivamente temibile. La sfida si preannuncia intensa e combattuta, con i padroni di casa chiamati a una prestazione solida e attenta, limitando al minimo gli errori.

“Sapevamo che sarebbe stata dura all’andata. Melilli è forte, soprattutto in casa. Abbiamo rimontato con carattere e ora dobbiamo restare concentrati. Sarà una gara fisica, ma possiamo farcela – ha dichiarato il centrale Jaouad Boutabouzi, tra i protagonisti della sfida d’andata -. Dobbiamo tenere il vantaggio acquisito e restare concentrati su quello che abbiamo preparato in settimana. Se mettiamo in campo ciò che abbiamo studiato, possiamo fare una grande prestazione e conquistare il pass per la semifinale”.

La vincente della sfida tra New Taranto e Melilli affronterà in semifinale una tra Polisportiva Futura e Academy Pescara, che hanno pareggiato 2-2 all’andata.

L’ingresso al PalaMazzola è gratuito: ogni voce e ogni applauso potranno essere decisivi per spingere i rossoblù verso un traguardo storico. A dirigere l’incontro saranno Lorenzo Zorzi di Reggio Emilia e Alessandro Desogus di Carbonia; cronometrista il signor Simone Petracca di Lecce.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author