Team Altamura, Di Donato: “Giocato alla pari contro la più forte”

“Abbiamo giocato alla pari contro, secondo me, la squadra più forte del campionato. E questo ci fa ben sperare per il futuro”. Ha parlato così, ai microfoni di Antenna Sud, il tecnico dei biancorossi Di Donato dopo il ko per 3-1 contro l’Avellino di questa sera.

Sulla partita: “Abbiamo disputato un primo tempo di spessore. Abbiamo fatto quell’errore sul pareggio, sapendo che di fronte avevamo una squadra molto esperta e che al primo errore ti punisce. Il loro secondo gol è stato viziato dal fallo di mano di Patierno non ravvisato dall’arbitro. Lì la partita si è messa in salita. Però, abbiamo fatto di tutto per trovare in pareggio. Abbiamo avuto tre occasioni nitide per trovare il 2-2. Poi, in contropiede abbiamo subito il terzo gol”.

Sui fattori: “Riparto dalla prestazione e dall’atteggiamento che la squadra ha avuto contro un Avellino che punta ad andare in Serie B. Abbiamo giocato alla pari, facendo una buona prestazione. Dispiace per gli errori che ci sono costati la sconfitta”.

Sul girone d’andata: “Il bilancio non può che essere positivo. Per una squadra neo-promossa che gira a 23 punti al termine del girone d’andata è un fattore positivo”.

Sullo stadio ritrovato: “Bella emozione giocare qui, questo stadio è un vanto per questa Città. Ci hanno seguito in tanti questa sera. Il nostro obiettivo sarà dar loro tante soddisfazioni”.

